09.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Украина
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В центре Киева прошла колонна матерей погибших в Донбассе АТОшников

Несколько сотен человек вышли в центр Киева на «Марш Памяти матерей погибших воинов АТО».

Акция состоялась 8 мая – в дату, почитаемую на постмайданной Украине вместо Дня Победы как «День памяти и примирения», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По разным оценкам, в мероприятии приняли участие около 250 жён и матерей погибших в Донбассе АТОшников, а также «сотни военных».

Марш прошёл от здания Киевской городской госадминистрации к мемориалу «Стена памяти народной» по Крещатику, через Европейскую площадь. Участники несли в руках цветы и портреты погибших родственников, церемония проходила под тематическое музыкальное сопровождение.

«Мы помним наших сынов, которые пали за нашу страну. Уважение вам, матери, на все века. Киев, склони голову! В колонне матери наших погибших воинов, сынов Украины! День скорби, день памяти, помним каждого», – вещал в громкоговоритель ведущий акции.

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