В центре Киева – столкновения с полицией. Бунт из-за карантина

29.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве произошли столкновения полиции с участниками митинга предпринимателей, которые, заняв проезжую часть, пикетировали здание правительства Украины, выражая недовольство кризисом из-за продолжающегося карантина.

Основное требование участников несанкционированной акции (любые массовые мероприятия сейчас запрещены) – отменить карантин с 1 мая и дать возможность работать наравне с крупным бизнесом. Мелкие коммерсанты возмущены ограничениями, действующими для них уже полтора месяца в связи с карантином. При этом «крупные супермаркеты, Эпицентры, Макдональдсы и прочие продолжают работать». «Карантин для всех или выборочно?» – написано на одном из плакатов участников протестов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Полиция предпринимала попытку очистить проезжую часть. «Беспредельщики! Псы! Мусора – позор народа! Зеленский, молодец, бл#дь!» – выкрикивали протестующие, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не с чего жить нам! Я ворую или что-то плохое делаю? Мы хотим работать или если не работать, эпидемия, то пусть все закроются», – взывал один из участников.

«Нас решили разогнать и начали применять силу, и я вам напомню, на какой улице мы находимся: мы находимся на улице Грушевского! Я вам напомню, что эта улица умыта кровью. И когда здесь же применяют силу гражданам, это плохо заканчивается», – предупредил один из пикетчиков.

Действия полиции уже вызвали критику комментаторов. Экс-министр юстиции Елена Лукаш обратила внимание, что всего два дня украинские националисты пикетировали офис Владимира Зеленского с требованием расследования убийства херсонской майданщицы Екатерины Гандзюк. Тогда, несмотря на запрет акций, митинг никто не разгонял, а к националистам вышла пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Однако к коммерсантам власть показывает другое отношение.