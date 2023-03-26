В центре Кишинёва подрались из-за флага террористов «Азова»

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Сторонники аннексии Молдовы Румынией (унири) вышли на пикет в центре Кишинева с флагом украинской террористической организации «Азов». Таким образом они решили отметить годовщину захвата Бессарабии Румынией в 1918 году.

Помимо флага «Азова», они принесли флаги Румынии, ЕС и НАТО. Также они развернули карту «Великой Румынии». На ней в состав Румынии входят и украинские территории — Северная Буковина, Буджак, Болград, Измаил, остров Змеиный. Как это сочетается с флагом «Азова» – унионисты не пояснили, но скандировали нацистский лозунг «Слава нации – смерть врагам».

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С контр-пикетом встала молдавская организация Haiduc. Активисты пришли с черными зонтиками, на которых было написано «Молдова — не Румыния».

«Мы выступаем в защиту страны. Эти румынские сепаратисты хотят объединение с Румынией, а это означает ликвидацию молдавской государственности», — заявил лидер движения Адриан Доментюк.

Увидев флаг «Азова», люди принялись скандировать «Фашисты!».

Полиция встала между пикетчиками, однако несколько потасовок все-таки произошло.

Противники аннексии кричали: «Молдова – не продаётся!», «Долой Румынию! Убирайтесь за Прут», – а также «Жос (долой) Майя Санду!».

Последний лозунг прозвучал неслучайно, поскольку накануне «праздника» депутат от президентской партии PAS Петру Фрунзе предложил отмечать день «союза» Бессарабии с Румынией.

«Рекомендую мэрам, областным советам, учебным заведениям продвигать историческую правду путем организации культурно-художественных мероприятий, которые придают значение Акту Союза Бессарабии с Румынией от 27 марта 1918 года», – заявил Фрунзе.

Также в соцсети Тик-ток появилось много роликов с анимацией, где карты Молдовы и Румынии сливаются в одну. Примечательно, что на одном из видео в конце дано эмоджи-голосование на украинском языке.