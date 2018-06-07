07.06.2018, Краматорск

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В центре Краматорска пошел трещинами жилой дом

В Краматорске в любой момент может рухнуть жилой дом, расположенный в центре города.

Об этом рассказали журналисты украинского телеканала «UA: Донбасс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они поставили маяки, а оно рвануло в совсем другом месте. И рвёт оно каждый день. Ночью трещат стены. Если бы кто пришел и лёг поспал, слышно, как трещат стены. Иногда камушек катится, как будто. Где он там катится по стенам, откуда нам знать? Грохнется первая эта лестница. Она уже лопнула кругом», – проводит экскурсию по аварийному зданию жительница дома Людмила Синёва.

Трещины в доме впервые появились ещё задолго до боевых действий в Донбассе.

«У меня первая трещина пошла по комнате где-то в 13-м году. Я письмо первая написала в ЖЭК, чтобы они обратили внимание», – рассказывает местная жительница Ольга Торопова.

Для ремонта нужна стяжка всего дома. Для этого разработали проект и выделили деньги, но сделаны работы так и не были.

«Аварийные участки – это первый и второй подъезд. Как мы видим, идут трещины: вертикальные и горизонтальные. Тяжи будут проходить между третьим и четвертым этажами по периметру всего здания, между четвертым и пятым этажами и выше пятого этажа», – показывает план проекта Вадим Летенко, директор коммунального предпринимательства «Служба единого заказчика».

Он отметил, что проект так и не удалось реализовать, так как не все жильцы дома дали доступ к своим квартирам, так как лишь часть дома обрушивается, а жильцы неаварийной части дома не захотели, чтобы тяжи проходили через их квартиры.

«Когда подрядчик начал приступать к работам, появились жильцы данного дома, которые были против того, чтобы по их квартирам проходили тяжи. Жильцы 6,7, 8 подъездов не хотят идти на встречу. Нет понимания у них о том, что дом действительно находится в состоянии таком, что ему нужно производить данную работу», – рассказал Летенко.

Чиновники разводят руками, так как они не могут насильственно навязать жильцам дома провести данную процедуру.

«Жильцы, которые в середине дома живут, у них евроремонты, они не соглашаются. У них трещин нет, поэтому их это не волнует. Каждый сам за себя», – констатирует жительница аварийного подъезда Екатерина Петровская.