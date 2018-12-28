В центре Кривого Рога рухнул кинотеатр

28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

На проспекте Гагарина в Кривом Роге обрушилась крыша бывшего кинотеатра “Салют”, передаетт корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречишин.

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“Есть информация, Кривой Рог. Нам поступило сообщение и сейчас выехали туда с пожарно-спасательной части. Это у нас только оперативная информация. Пострадавших пока нет “, – сообщили в пресс-службе.

Вызов спасателям поступил в 11:42. Общая площадь здания 1200 кв.м, площадь обвала около 300 кв. метров – повреждены несущие конструкции, стены и крышу. Во время обвала на территории находился охранник, который вышел самостоятельно.

Пресс-секратарь также добавила, что здание бывшего кинотеатра давно не эксплуатировалась, оно была отключена от газоснабжения, водоснабжения, и теплосети.