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Новости Украины

Бойцы ДНР ведут бои в центре Марьинки, выбивая хорошо укреплённого врага из административных зданий.

Кадры съёмок с коптера публикует военкор Денис Кулага, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Журналист ведёт репортаж у разбитого здания отдела образования Марьинского райсовета.

Кроме того, по неподтверждённой пока информации военкора и ополченца Александра Матюшина, войска ДНР вышли к зданию Марьинского исполкома начали его штурм.

«Если эти данные подтвердятся, то до падения ещё одного узла обороны противника на Донецком направлении остаётся максимум две недели», – пишет Матюшин в своём тг-канале.

Кроме того, по информации Минобороны РФ на заданных участках отмечаются факты дезертирства ВСУ.

«В районе Марьинки ДНР, в связи с большими потерями и нехватки боеприпасов, больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий», – сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко рассказывает об общем продвижении на данном направлении, где основной целью является полностью отрезать Авдеевку от снабжения и возможности ротации.

«После взятия Песок наши подразделения вышли к Водяному, ведут бои за Первомайское и подходят к Невельскому. Взятие этих посёлков даст возможность заблокировать Авдеевку с западной стороны. Для того чтобы захлопнуть котёл, должны продвинуться наши подразделения в районе Горловки и блокировать Авдеевку с севера, в лоб она зажата со стороны Донецка и Ясиноватой. Севернее Горловки взят укрепрайон врага на пути к юго-западным окраинам Артёмовска. Идут штурмовые действия в районе Нью-Йорка и бой за освобождение Зайцево», – рассказал военкор для RT.

Также пробита оборона в районе Угледара, в результате чего перерезана дорога Марьинка – Угледар. Сегодняшним боям предшествовало взятие ключевого террикона шахты в Марьинке. Благодаря занятию этой высоты, бойцы ДНР получили над территорией огневой контроль.

«Наступление в Донбассе развивается без спешки, а значит, и без ненужных потерь. Планомерно идёт уничтожение артиллерии и личного состава противника, перерезаются пути подвоза. Как только есть понимание, что на направлении противник выжат, туда заходят наши штурмовики и освобождают населённый пункт», – объяснил Руденко.