В центре Москвы испытали проверенное «оружие» Майдана

26.06.2021, Москва, Елена Острякова

Коммунист-навальнист Валерий Рашкин провел сегодня на Пушкинской площади в центре Москвы очередной несанкционированный митинг под видом встречи с избирателями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед началом акции депутат Госдумы от КПРФ пообещал полиции не допускать нарушения, а его помощник Павел Иванов – раздавать всем участникам маски.

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В реальности фанаты Рашкина масок не надевали и социальную дистанцию не соблюдали, что не удивительно: главной темой митинга был протест против обязательной вакцинации от коронавируса.

Мероприятия длилось уже час, когда полиция начала задержания. Они проходили в достаточно жесткой форме, поскольку рашкинцы оказывали сопротивление. В автозаке оказался и руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе Николай Зубрилин. Всего было задержано 9 человек.

Драматизма сценам задержания добавляли истеричные крики женщин: «Что вы делаете?», «Фашисты!». Точно так же вели себя дамы и на акциях в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального, и во время Беломайдана в Минске.

Фанатки Рашкина всех возрастов были крайне взвинчены. Они вступали в перепалку с полицейскими или просто истерили в пространство. Несколько женщин напали на человека в костюме Чебурашки, который всегда приходит протроллить коммуниста-навальниста. На этот раз он пытался раздавать апельсины. Противницы прививок оттягали несчастного Чебурашку за уши.

После окончания мероприятия Рашкин повел своих сторонников к ОВД Тверское вызволять задержанных. Сам он безуспешно пытался прорваться внутрь, а когда его не пустили, принялся диктовать по телефону запрос в Генпрокуратуру.