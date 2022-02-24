В центре Москвы толпа либералов скандировала лозунг украинских фашистов

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Новости Украины

Исторический лозунг Организации украинских фашистов «Слава Украине – героям слава!», под которым в 2014 году убивал одесситов, а затем расстреливали русских Донбасса, сегодня скандировала толпа т.н. либеральной общественности в центре Москвы.

Несанкционированная акция проводилась в «знак протеста против войны с Украиной». Некоторые участники были задержаны полицией. Аналогичные манифестации либералов прошли также в Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. Питерская и московская акции были самыми многочисленными.

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«А почему толпу этих «прекрасных» людей не раскатал московский ОМОН? Какая на хер «Слава Украине» в центре Города-Героя Москвы? В Киев летите окопы рыть. Что за гумманность в те часы, когда русская армия денацифицирует Украину. Что это за предательство с бандеровскими вскукареками в тылу?» – возмущен военкор Александр Коц.

С ним соглашается киевский юрист Татьяна Монтян.

«Мой вам добрый совет, «друзяшки Украины»: прекращайте эту показуху и не смешите людей. Вам было пох на Донбасс — должно быть пох и на всю Украину. Будьте последовательны и свои претензии «Деду» выдвигайте по факту своих условий жизни, а не пользуясь Украиной как удобным поводом для высокопарных речей и, что еще гаже, для политических заявлений», – комментирует Монтян.