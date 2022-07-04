В центре российской столицы будет площадь Луганской Республики

04.07.2022  16:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Москва, Общество, Политика, Россия


Площадь Луганской Народной Республики появится в центре Москвы.

Об этом сообщает официальный сайт мэрии столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Площадь Луганской Народной Республики появится в центре Москвы. Об этом сообщает официальный сайт мэрии...

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Место для площади ЛНР выбрали СМИ москвичи в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Большинство высказалось за территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат, недалеко от посольства Великобритании.

В голосовании приняли участие более 109 тысяч человек, самый популярный вариант набрал 56,85% голосов. При этом около 19 % участников предложили доверить решение вопроса специалистам. За территорию в Большом Ржевском переулке перед улицей Малая Молчановка голоса отдали 13,78%, еще без малого 11% – за пространство между Ленинским проспектом и Воронцовским парком.

Ранее в Москве также по результатам электронного голосования на «Активном гражданине» появился еще один новый топоним – площадь Донецкой Народной Республики. Именно там теперь официально расположено здание посольства США. После этого американские дипломаты перестали указывать точный адрес на своей корреспонденции, ограничиваясь географическими координатами.

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