В центре Севастополя бородачи устроили стычку на День России

Любовь Смирнова.  
13.06.2024 14:36
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


В Севастополе произошла очередная за последние дни уличная стычка с приезжими. На видео, размещенном в городских пабликах, зафиксирована сцена выяснения отношений на повышенных тонах между двумя компаниями мужчин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утверждается, что место съемки – пляж Хрустальный в самом центре Севастополя, где в кафе праздничным вечером 12 июня отдыхали севастопольцы. Они и сняли выяснения отношений между мужчинами, а, заодно, вызвали полицию.

В Севастополе произошла очередная за последние дни уличная стычка с приезжими. На видео, размещенном...

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«На видео – бородатые беспредельщики… Полиции нет. Власть рапортует как всё прекрасно. Криминалу по кайфу. Город-герой превращается в «бойцовский клуб», – возмущается в своем блоге севастопольский писатель Платон Беседин.

Не исключено, что нарушителями спокойствия могли оказаться отдыхающие военнослужащие. Прежде начальник горуправления МВД Сергей Сигунов сетовал, что бойцы, находящиеся в краткосрочном отпуске, могут доставлять хлопот горожанам и правоохранителям, при этом совместного патрулирования с военной комендатурой в городе нет, а всеми правонарушениями занимается Военно-следственный комитет.

Напомним, в майские праздники агрессивный гость Севастополя набросился с оскорблениями и тумаками на женщину за отказ подыграть лезгинку. Позже он публично принес извинения за свой поступок.

Недавно в Комсомольском парке Севастополя произошла драка с участием мигрантов, в которой пострадал 16-летний севастопольский спортсмен. В МВД сообщили, что установили всех участников – пятеро из них оказались нелегальными гастарбайтерами. По решению суда четверых принудительно выдворят за пределы РФ, один задержан для принятия процессуального решения.

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