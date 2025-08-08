В центре Севастополя демонтирована огромная вывеска со словом «Украина»
В центре Севастополя демонтирована огромная вывеска «гостиница Украина» – так назывался отель на площади Ушакова.
Минувшей весной стало известно, что объект продан сети «Союз Маринс Групп» (в Крыму также управляет «Ялтой-интурист»).
Ожидается, что здание 1963 года постройки пройдёт реновацию, а новый отель будет работать под брендом «Алые паруса».
К слову, из окон номеров бывшей «Украины» открывается вид на башню Матросского клуба. Именно здесь на «День незалежности» в 1999 году 15 соратников писателя Эдуарда Лимонова провели акцию «Севастополь – русский город». Они забрались на башню с курантами, вывесили там транспарант и начали разбрасывать листовки со словами: «Кучма, подавишься Севастополем».
За это Лимонов был объявлен персоной нон-грата на Украине.
«Мы оказались единственной партией которая за восемь лет независимости Украины совершила конкретную акцию: сделала в полный голос заявку на Севастополь, с потерей которого смирились все политические партии», – писал позже он в своей политической биографии.
