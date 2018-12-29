В центре Севастополя открывается бесплатный каток

29.12.2018, Севастополь, Виктор Орлов

В центре Севастополя в Артиллерийской бухте сегодня открывается бесплатный каток, который проработает до 24 февраля.

Об этом в своем блоге рассказывает севастопольский фотограф Денис Астапович.

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«Вход и прокат коньков – бесплатный. Дежурить на льду будет инструктор. Каток будет работать с 29 декабря по 24 февраля. Время работы по будням с 12:00 до 20:00, по выходным и праздничным дням с 12:00 до 21:00», – сообщил он.

Площадь катка составляет 228 кв.м., вмещать он будет около 40 человек. Помимо ледового катка будет обустроена площадка и размещен кинотеатр с навесом, уточнил автор.