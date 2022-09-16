В центре Симферополя осквернили символику СВО

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В Симферополе неизвестные испортили мурал на тыльной стене здания главпочтамта в поддержку спецоперации.

Изображение военнослужащего с символикой спецоперации забросали пакетами с красной краской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следственно-оперативная группа проводит работу по факту осквернения патриотического изображения, посвященного поддержке специальной военной операции, размещенного в центре города по ул. Александра Невского, 1», — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Глава городской администрации Михаил Афанасьев заверил, что изображение восстановят, как только правоохранители закончат свою работу. Установить личность нарушителя не составит труда – центр Симферополя находится под видеонаблюдением.

«На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, ситуация под контролем. Мурал будет приведен в первоначальный вид, виновные – найдены и наказаны», – заверил Афанасьев.

Граффити в поддержку спецоперации на Украине появилось на фасаде здания главпочтамта в Симферополе в середине апреля.