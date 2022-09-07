В центре Ялты – стихийный митинг, движение машин заблокировано

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В Ялте у стен МВД проходит стихийный митинг. Движение автомобилей по одной из центральных городских улиц заблокировано, на место выехала глава администрации Ялты Янина Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации ялтинских пабликов, причиной митинга стало убийство парня в Стройгородке поселка Гаспра. Парню нанесли 36 ножевых ранений, запихнули в багажник и оставили у входа в городскую больницу, где тот скончался.

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Нападавших зафиксировали камеры видеонаблюдения, но, несмотря на труп и доказательства причастности к убийству, один из подозреваемых был выпущен на свободу. Как говорят сами участники митинга, помогли связи. Против такой несправедливости знакомые погибшего перекрыли центральную улицу Морскую в Ялте, где находится управление МВД.

«Вечером выехала на Морскую, где местные жители собрались в районе управления МВД, требуя объективного расследования произошедшего накануне убийства ялтинца. Уверяю всех – дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма. Виновные понесут наказание», – заверила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Следственный комитет распространил заявление, где утверждается, что подозреваемые в убийстве уже задержаны. Следком также инициирует передачу резонансного дела из МВД.

«Вечером 6 сентября текущего года трое жителей Ялты распивали спиртные напитки, в результате чего между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены множественные удары ножом. Опасаясь гибели своего знакомого, мужчины поместили его в автомобиль и доставили в медицинское учреждение для оказания ему помощи, после чего скрылись. По факту причинения телесных повреждений мужчине органами полиции было возбуждено уголовное дело. В дальнейшем потерпевший от полученных ранений скончался. В настоящее время все фигуранты данного преступления задержаны. По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева следственными органами Главного следственного управления в настоящее время решается вопрос об изъятии уголовного дела, возбужденного по данному факту органами полиции, и принятии его к производству», – говорится в сообщении СК.