В Церкви Порошенко будут молиться за “верный выбор” 31 марта
Глава порошенковской ПЦУ митрополит Епифаний распорядился проводить во всех храмах ПЦУ молитвы о справедливых выборах президента до завершения избирательного процесса, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
“В связи с особой ответственностью, которая во время выборов президента Украины возлагается на наш народ, учитывая необходимость защитить государственность Украины, единство, общественный мир перед лицом внешней агрессии и внутренних противостояний, в течение последующего времени до завершения голосования за избрание главы государства благословляется за богослужениями в храмах Поместной Украинской Православной Церкви на литургиях после заамвонной молитвы или во время молебна произносить молитву”, – говорится в сообщении.
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Текст молитвы опубликован на сайте ПЦУ.
Отмечается также, что в два воскресенья (24 и 31 марта) в храмах ПЦУ будет зачитано “Обращение Священного Синода” в связи с проведением выборов.
Ранее Священный синод порошенковской ПЦУ обратился к верующим в связи с предстоящими выборами и призвал оценивать кандидатов “не по обещаниям, а по плодам их дел”.
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