В Церкви Порошенко нашли виноватого в том, что их не признал никто в православном мире

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В том, что созданную при активном участии Петра Порошенко и подчиняющуюся Константинополю Православную Церковь Украины не признала ни одна из поместных православных Церквей мира, виновата Россия.

Такое мнение высказал глава ПЦУ митрополит Епифаний, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Россия задействовала все возможные средства, чтобы Православные церкви как можно дольше не признавали украинскую церковь”, – заявил он сегодня на пресс-конференции во Львове сообщает Risu.org.

«Сейчас мы добиваемся признания нашего автокефального статуса. Но, к сожалению, со стороны российского государства и РПЦ видим тотальное сопротивление. На уровне государства и на уровне Церкви ведутся переговоры с другими Православными церквами. Некоторых пугают, некоторых побуждают, на других в определенной степени влияют, потому что до сегодня РПЦ имела влияние на Поместные церкви», — добавил Епифаний.

Епифаний видит некие позитивные изменения в позиции поместных Церквей.

«Не справившись с задачей, которая была поставлена РФ перед РПЦ: не допустить автокефалии и предоставления томоса Украинской Церкви, они пытаются сейчас привнести раскол в мировое православие. То есть разделить ту часть православных, которые поддерживают Русскую Церковь и ту часть, которая поддерживает Вселенского Патриарха. Я верю, что этого раскола не будет. Уже сейчас мы видим, что мнения тех Церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, трансформируется», — уверяет он.

Тем не менее, Епифаний не теряет надежды на то, что рано или поздно ПЦУ признают все Церкви.

«Прошло немного времени, всего три месяца, с момента получения томоса, поэтому верю, что постепенно Церковь за Церковью будут нас признавать. Но останутся такие, которые не признают ПЦУ. Наверное, последней будет РПЦ, которая никогда не смирится с тем, что мы получили автокефалию», — считает глава ПЦУ.