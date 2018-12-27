В Церкви Порошенко похвастались количеством перебежчиков из канонической УПЦ

27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

После так называемого “объединительного собора” 15 декабря, на котором две неканонические юрисдикции – УПЦ КП и УАПЦ создали подконтрольную Фанару “Православную церковь в Украине”, в состав этой структуры перешло 17 приходов канонической Украинской православной церкви, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявили в информационном управлении новосозданной “Церкви порошенко” – “ПЦУ”.

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“17 приходов. В основном это Западная Украина. Большинство этих 17 приходов – это приходы из Винницкой епархии, структуру которой возглавляет Митрополит Симеон. Многие священники ему сейчас показывают верность и переходят вместе с ним в Православную Церковь Украины”, – сообщили в информационном управлении.

Одновременно в “Церкви Порошенко” отметили, что из Восточных и Южных областей переходов приходов к ним пока не происходило.

Ранее “ПолитНавигатор” сообщал о том, что в “Церковь Порошенко” ищ канонической УПЦ перешли отдельные приходы в Тернопольской и Львовской области, Киеве, а также несколько приходов в вотчине Петра Порошенко – Винницкой области, которые пошли за изгнанным из УПЦ за сговор с Порошенко и патриархом Варфоломеем бывшим митрополитом Симеоном (Шостацким).