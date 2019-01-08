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08.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Религия, Украина
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В “Церкви Порошенко” решили спрятать оригинал томоса с глаз подальше

Новообразованная “Церковь Порошенко” (“ПЦУ”) намерена передать оригинал томоса, полученного ею от патриарха Варфоломея в Стамбуле в государственный архив Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание Українські Новини со ссылкой на источники в “ПЦУ”.

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“Его передадут в государственный архив”, – сказал он.

По словам источника, также будет сделана копия томоса, которая будет находится в Софийском соборе.

Государственная архивная служба должна определить, в какой архив будет передан томос.

Вероятно, что томос будет передан в Центральный госархив высших органов власти и управления Украины.

Напомним, 6 января томос для “ПЦУ” в Стамбуле вручили украинским политикам и главе новой Церкви Епифанию. После этого томос выставили для обозрения в соборе вятой Мофии в Киеве, однако позднее выяснилось, что в документе не хватает нужных подписей и его снова отправят на доработку в Стамбул.

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