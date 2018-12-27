В “Церкви Порошенко” ждут, что после вручения томоса к ним повалят перебежчики

27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Большинство приходов и архиереев Украинской православной церкви занимают выжидательную позицию и воздерживаются от подчинения любым структурам до официального вручения томоса, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в информационном управлении так называемой “Православной Церкви Украины”, – структуры, подчиняющейся Фанару.

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“Большинство приходов и архиереи, возглавляющие епархии, занимают выжидательную позицию”, – сообщили в информационном управлении.

В “Церкви Порошенко” сообщили, что большинство приходов УПЦ ожидают получения томоса, которое должно состояться 6 января 2019 года на Фанаре в Константинополе.

“Большинство приходов воздерживается сейчас от подчинения той или иной структуре. Они ждут получения Томоса украинской церковью 6 января, как и большинство приходов Московского патриархата, которые существуют не только в Винницкой области, но и по всей Украине. Так и архиереи: они ждут этого официального признание и тогда мы ожидаем массовые переходы к единой поместной Православной Церкви Украины”, – уверяют в “Церкви Порошенко”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее в “Церкви Порошенко” похвастались, что к ним перебежали 17 приходов канонической УПЦ.