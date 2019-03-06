В части ВСУ на Луганщине «испарились» четыре грузовика

06.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Комиссия штаба «ООС» выявила в одной из воинских частей в Донбассе пропажу четырёх военных грузовиков, а также неисправность большей части колёсной и гусеничной военной техники.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он сообщил, что разведкой ЛНР установлено прибытие 4 марта в подразделения 25-й бригады ВСУ комиссии штаба оперативно-тактической группировки «Север» для проверки состояния вооружения и военной техники.

«Комиссия, в состав которой помимо офицеров штаба вошли также сотрудники военной прокуратуры, ежедневно выявляет массу существенных нарушений в бригаде. Техническое обслуживание техники в бригаде не проводится или проводится формально по документам. Также в одном из подразделений выявлено отсутствие четырех штатных автомобилей «Урал», на которые списываются горюче-смазочные материалы», – рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он также добавил, что более 60 процентов колесной и гусеничной техники бригады имеют повреждения смазочной и охлаждающей систем двигателей, в основном это течь масла и охлаждающей жидкости.

«По всем выявленным фактам проводятся расследования, а командир ремонтной роты бригады капитан Кривич отстранен от выполнения служебных обязанностей», – отметил в заключение Марочко.