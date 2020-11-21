В Чечне персонажей американских комиксов заменили портретами героев войн с Россией

21.11.2020, Москва, Елена Острякова

Изображения персонажей киновселенной Marvel в детском игровом центре жилого комплекса в городе Курчалой заменены на изображения героев Чеченского народа, как и посоветовал глава республики Рамзан Кадыров.

Об этом сообщает государственная чеченская телерадиокомпания «Грозный», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместо Тора, Капитана Америка, Человек-паука и Железного Человека теперь на стенах первый президент Чечни Ахмад Кадыров и участники войн на Кавказе Байсангур Биноевский, Бейбулат Таймиев и Шейх-Мансур.

Все они когда-то воевали против российского государства.

Биноевский, наиб Шамиля, был повешен в Хасавюрте, Шейх-Мансур был приговорен к пожизненному заключению и умер в Шлиссельбургской крепости. От бунта к сотрудничеству с русскими перешел только Таймиев, но был убит своими соплеменниками. Кадыров-старший также отказался от поддержки сепаратистов, однако был взорван в результате теракта.

«Сегодня там картины красивые наших героев. Я всем учителям говорю, воспитателям детских садов, чтобы сами изучали историю рассказывали о ней, путь знают. Это история, традиции, культура нашего народа. Нам не давали говорить о наших героях, даже о героях Советского Союза. Сегодня есть такая возможность. Не только в этом центре, по всей республике.

Ахмат-хаджи – герой России, он великий воин и мусульманин, он спас народ, мы восстановили республику и собрали народ», – сказал Кадыров на открытии комплекса.

Судя по кадрам в сюжете, на церемонии были только чеченские флаги с портретом Кадырова. О российском триколоре напоминала только часть шариков бело-красно-синего цвета, которыми украсили стены.