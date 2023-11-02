В Чечне такое невозможно – Колесниченко о проблемах Дагестана

Дагестан легко взорвать из-за низкого уровня жизни и отсутствия перспектив у молодежи. В соседней Чечне провернуть подобную акцию с массовыми беспорядками было невозможно, и не потому, что там меньше чтут свою веру, напротив, там другое качество жизни и работа с молодежью.

Об этом в эфире НТС заявил политический обозреватель, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данном случае сработала классическая матрица, которая использовалась при всех так называемых «цветных революциях», или организации госпереворотов. Крымчанам и севастопольцам понятнее система «майдана», который организовали, в первую очередь, с помощью социальных сетей. И то, что вскрыты администраторы, которые работали с украинским ЦИПсО и господинчиком Пономаревым – это тоже факт. Ну, это только внешняя сторона медали, это всего лишь фитиль. Фитиль, который поднесли вовремя и удачно, а дальше – это уже вопрос к нам, к каждой территории. Потому что, если бы территория была не готова к этому фитилю, взрыва бы не произошло», – отметил он.

Колесниченко напомнил, что в республиках Южного Кавказа есть определённые нюансы и сложности.

«Я могу сказать, что, например, в Чечне эта бы ситуация не прокатила. Её там нельзя было бы взорвать. Не потому, что там хуже относятся к своей вере – там совершенно другая материальная обеспеченность и совершенно другой социальный уклад, другая инфраструктура. А в Дагестане, к сожалению, люди живут весьма небогато. Их постоянно раскачивает от борьбы так называемых кланов и проблем, связанных с коррупцией. Молодёжь не имеет достаточно возможности быть трудоустроенной. И на этом фоне ведётся эффективная кампания, пропаганда культа силы, «боев без правил», чего раньше в России не было. И это вообще не российская цивилизационная культура, потому что у нас кулачные бои на святки, на Рождество – они проводились по правилам. А бои без правил – это чисто коммерческая тема, которую нам завезли. И в основном в этих октагонах у нас представители южных республик», – указал обозреватель.

«Да, это спорт, это возможность молодым людям как-то себя проявить, но это, в первую очередь, коммерция, за это они получают деньги. Это как бы является воспитанием и формой жизни. А вот то, что молодёжь не имеет возможности трудоустроиться, молодёжь видит проблемы, которые существуют на их территории, они чувствуют свою неудовлетворённость и невостребованность. И на этом фоне бросается классический клич, в данном случае мы не можем сказать, «кто съел моё сало», но кто заберёт моё рабочее место, кто заберёт мою квартиру, которой у меня нет, кто заберёт мою жену, которой ещё у меня нет! Молодёжь очень легко взорвать», – указал эксперт.

Он отметил, что все социальные сети, все администраторы работают по схеме запрещённого сегодня в РФ Фейсбука.

«Работали так называемые группы просто по интересам: кто по цветочкам, кто по котикам, кто по ещё чему-либо. И вовлекали в активные процессы, они становились активными участниками, и чётко слушали своего администратора, либо старших по сетке, которого они воспринимали как авторитета. В нужный момент, в час «Ч» эти сетки срабатывали с террористическими призывами, либо с призывами, направленными внутрь национального самосознания, ещё хуже – религиозного. Взорвать на фоне конфликта в Газе, когда весь палестинский мир, весь арабский мир возмущён, конечно, в этом проблемы никакой не было. Поэтому, к сожалению, так быстро и легко эту ситуацию взорвали», – пояснил Колесниченко.

«Обратите внимание: Дагестан – очень серьёзная республика. Когда только первая чеченская война начиналась, кто встал на защиту и себя, и, в том числе, России от нашествия иностранных бандитов? Именно Дагестан. И не случайно президент Путин туда неоднократно приезжал и благодарил людей за то, что они, когда ещё даже армии не было, выступили на охрану суверенитета государства российского и потом помогали армии. Там традиции есть, но за это время прошло очень много чего, а вот воспитательной работы с молодёжью не было. У нас, как правило, это часто ведётся для галочки, осваиваются деньги, делаются красивые девизы. А доходит ли это до молодёжи? Увы, эффекта, результата – очень сложно дожидаться. Вот это результат и есть», – заключил он.