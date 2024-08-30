В Чехии обьявили в розыск активиста, призывавщего сорвать украинский флаг с национального музея страны

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Чешская полиция разыскивает активиста, который хотел сорвать флаг Украины с Национального музея в Праге, пишет местное издание iROZHLAS.

Речь идет о Ярославе Попелке, который не попал в тюрьму, где ему предстоит отбыть двухмесячный срок за нарушение ранее введенного запрета на пребывание в Праге.

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Суды вынесли ему приговор и условное наказание за призыв к сносу украинского флага с Национального музея во время антиправительственной демонстрации в Праге в марте прошлого года.

«Местный суд вынес постановление о том, что осужденный JP отбывает наказание, поскольку он не приступил к отбыванию наказания», – сказала пресс-секретарь Окружного суда Праги Ева Швиглерова Чешскому телевидению. В полиции подтвердили, что начали поиски мужчины.

Суды наказали Попелку полуторагодичным запретом на пребывание в столице Чехии и четырехмесячным испытательным сроком за призывы снести украинский флаг со здания Национального музея. Согласно приговору, мужчина был наказан за подстрекательство к беспорядкам.

В середине июля его апелляция на приговор была отклонена Конституционным судом. Попелка заявил в окружном суде, что он совершил максимум проступок, а не уголовное преступление.

Однако затем активист нарушил запрет на пребывание, поэтому суд приговорил его к двум месяцам лишения свободы. По данным телевидения, активист заявил в суде, что не признает чешскую систему правосудия.

По данным Чешского телевидения, Попелка предстал перед судом по нескольким делам, по которым ему были назначены условные сроки. Суды теперь могут превратить их в безоговорочные.