В Чехии полный провал вакцинации связывают с «российской дезинформацией»

05.11.2021 21:43 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Российская дезинформация» настолько мощная, что может одновременно в одних странах стимулировать рост желающих вакцинироваться от ковида, а в других – подогревать антиваксерские настроения.

Об этом на медиа-форуме в Киеве заявил аналитик программы Kremlin Watch Центра европейских ценностей по политике безопасности (Чехия) Адам Сибера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается коронавируса и дезинформации – об этом в Чехии, я хочу начать с того, что российские нарративы или российская дезинформация твердит о том, что у нас есть длительная история со Словакией, это правда. В начале пандемии ковид можно было заметить, что нарративы очень различались в двух странах, и единственная причина, почему происходила такая разница, объяснялась тем, что в Словакии была принята вакцина «Спутник» на официальном уровне, и так же поэтому возникла череда дезинформации, гибридных инструментов», – сочинял Сибера.

Он сравнил медиаинформационную ситуацию вокруг российской вакцины в Чехии и Словакии.

«Словакия приняла эту вакцину, и начались разные нарративы, связанные с дезинформацией, которые поясняли, как важно вакцинироваться. Потому что тогда общество будет воспринимать этот нарратив, и тогда общество будет благосклонно относиться к российской стратегии. В Чешской Республике по определённым причинам «Спутник V» не получил официального одобрения, и поэтому нарративы были совершенно другими – российская дезинформация, российская пропаганда продвигала наоборот антивакцинаторские месседжи в разных группах», – вещал чешский аналитик. «И для меня это очень интересно, что можно проследить, как разные группы по дезинформации, которые строятся в социальных сетях, реагируют на одно и то же событие, как быстро они реагируют и начинают действовать. Потому что это показывает, как хорошо они организованы, насколько быстро дезинформация распространяется в их иерархии, насколько эта информация может перекручиваться. Мы должны признать, что социальные сети очень мощные, что информация там распространяется очень быстро, в XXI веке это чрезвычайно важно. Мы должны принять тот факт, что мы не только потребители, но мы и распространители информации, мы помогаем формировать эту социальную реальность, потому что мы все делимся контентом, мы пишем контент, мы распространяем разные посты нашим друзьям и коллегам, мы делимся нашей точкой зрения в комментариях. Поэтому мы должны осознать, что каждый и каждая из нас, и всё гражданское общество, являются частью гибридной войны», – заключил Сибера.