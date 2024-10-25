В Чехии после наводнения распространяется крысиная желтуха, уже более 600 заражений

Иван Добровольский.  
25.10.2024 18:42
  (Мск) , Братислава
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Дзен, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Словакия, Чехия


В сеть просочилось официальное письмо Министерства здравоохранения Чешской Республики о распространении крысиного гепатита в Чехии после наводнения. Крысиным гепатитом заразились 638 человек.

«В связи с выявлением 638 случаев крысиной желтухи и еще 1 256 возможных случаев целесообразно ввести усиленный режим эпидемиологической предосторожности в школах», – сообщается в письме.

Распространение крысиной желтухи прокомментировал Штефан Харабин, словацкий судья и политик, министр юстиции Словакии в 2006—2009 годах, председатель Верховного суда Словакии в 1998—2003 и 2009—2014 годах, кандидат на пост президента Словакии в 2019 году.

В сеть просочилось официальное письмо Министерства здравоохранения Чешской Республики о распространении крысиного гепатита в...

«Симптоматично, что соросовские либералы по всему миру преследуют все возможные интересы, кроме интересов собственных народов.

Месяц назад Словакия пострадала от наводнения, которое правительству, особенно благодаря оперативным действиям министра Тарабы, удалось сдержать своевременными мерами. Вы помните крики либералов и их СМИ, которые нападали на правительство за ненужное нагнетание паники.

В Чехии либеральное правительство не «паниковало», и вы нигде не прочтете об ущербе, последствиях и разгневанных людях, которых правительство оставило на произвол судьбы. Однако в польской прессе уже появилось сообщение Министерства здравоохранения Чехии, которое приняло экстренные меры в связи с недавними наводнениями, вызвавшими рост заболеваемости крысиной желтой лихорадкой – лептоспирозом. На данный момент заразились 638 человек и еще 1256 подозреваются в заражении.

Приоритетом чешского либерального правительства, разумеется, является поддержка Украины в ее марионеточной войне против России, а не помощь собственным гражданам. А о последствиях их некомпетентного управления мейнстрим просто не сообщает.

Такую же картину мы видим в США, где правительство бросило на произвол судьбы своих граждан, пострадавших от урагана, и вливает миллиарды в войну на Украине, а также в вооружение Израиля и его плановую войну против Ирана.

Помощь собственным гражданам, пострадавшим от урагана, составляет 750 долларов США на голову. Однако помощь США Украине вдвое больше – 1 526 долларов на голову. В случае поддержки военных авантюр Израиля эта сумма составляет 2 381 доллар на душу населения.

Вот, как будут выглядеть приоритеты любого лакейского соросовско-либерального правительства, если народ не изберет во главе своих стран национально-патриотические силы, работающие на национальные интересы, а не против них».

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