15.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вандализм, Общество, Украина
Просмотров:

В Черкассах уже год не могут отмыть от краски памятник Бандере и Шухевичу

Памятник Бандере и Шухевичу в Черкассах, пострадавший от вандалов в мае 2018 года,  до сих пор не отмыли от краски, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает местный телеканал “Антенна” в своем сюжете.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Неизвестные испортили памятник Степану Бандере и Роману Шухевичу в Черкассах еще в мае прошлого года. Каменную глыбу, которая находится на углу улиц Крещатик и Смелянской облили красной краской. Памятный знак в августе 2016 активисты ВО “Свобода”, решили установить после того, как местные власти отказались переименовывать улицы в их честь. Его неоднократно разрисовывали. На просьбы националистов установить камеры наблюдения власть никак не реагирует.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть