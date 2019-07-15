В Черкассах уже год не могут отмыть от краски памятник Бандере и Шухевичу

15.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Памятник Бандере и Шухевичу в Черкассах, пострадавший от вандалов в мае 2018 года, до сих пор не отмыли от краски, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает местный телеканал “Антенна” в своем сюжете.

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Неизвестные испортили памятник Степану Бандере и Роману Шухевичу в Черкассах еще в мае прошлого года. Каменную глыбу, которая находится на углу улиц Крещатик и Смелянской облили красной краской. Памятный знак в августе 2016 активисты ВО “Свобода”, решили установить после того, как местные власти отказались переименовывать улицы в их честь. Его неоднократно разрисовывали. На просьбы националистов установить камеры наблюдения власть никак не реагирует.