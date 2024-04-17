В Чернигове объявлен срочный сбор крови. Ракеты накрыли гостиницу с военными

Игорь Шкапа.  
17.04.2024 11:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия нанесла ракетный удар по Чернигову. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, удар пришелся «почти по центру города».

Россия нанесла ракетный удар по Чернигову. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава областной...

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Утверждается, что попадание было в объект социальной инфраструктуры.

На фотографиях можно увидеть поврежденное здание.

Как сообщает экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук, удар пришелся по объекту, где находились украинские военные.

«Чернигов. Прилет по гостинице, где квартировали военные вблизи центра города. Много погибших и еще больше раненых. Точно сейчас никто не скажет! 100% кто-то сдал, навел», – заявил Мосийчук в своем тг-канале.

Примечательно, что сразу после прилета черниговские медучреждения объявили о срочном сборе донорской крови.

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