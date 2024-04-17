В Чернигове объявлен срочный сбор крови. Ракеты накрыли гостиницу с военными

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия нанесла ракетный удар по Чернигову. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, удар пришелся «почти по центру города».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Утверждается, что попадание было в объект социальной инфраструктуры.

На фотографиях можно увидеть поврежденное здание.

Как сообщает экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук, удар пришелся по объекту, где находились украинские военные.

«Чернигов. Прилет по гостинице, где квартировали военные вблизи центра города. Много погибших и еще больше раненых. Точно сейчас никто не скажет! 100% кто-то сдал, навел», – заявил Мосийчук в своем тг-канале.

Примечательно, что сразу после прилета черниговские медучреждения объявили о срочном сборе донорской крови.