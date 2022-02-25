В Черниговское СБУ попали два снаряда, в здании пожар
25.02.2022 21:25 (Мск), Чернигов
В Чернигове в здание местного отделения СБУ попали два снаряда.
Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Общественное.Чернигов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда. Сейчас здание горит», – говорится в сообщении.
Судя по опубликованной видеозаписи, огонь охватил оба крыла большого двухэтажного здания – крышу, и, возможно, второй этаж.
Информации о раненых и погибших нет.
Спасибо!
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