05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Чернобыле горит радиоактивный лес. Украинцам советуют запереться в домах и не попадать под дождь

В Чернобыльской зоне загорелся радиоактивный Рыжий лес, передает корреспондент “ПолитНавигатора”. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По данным МЧС, площадь пожара составляет около 10 гектаров. Сначала загорелась трава, затем пламя перешло на деревья.

Напомним, Рыжий лес принял на себя львиную долю радиации во время аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Скандальная киевская националистическая активистка Ирма Крат уже призвала читателей своего блога принять меры повышенной безопасности.

По ее информации, ветер из Чернобыля дует в сторону Киева. В связи с этим активистка советвует “забрать детей с улицы в дом, позакрывать окна и каждые 2-3 часа мыть в комнатах пол”.

Кроме того, Ирма Крат советует “завтра ни в коем случае не гулять на улице, и не дай бог, не попасть под дождь”.

По мнению Ирмы Крат, нынешний пожар – результат умышленного поджога, произведенного одновременно в разных частях леса.

