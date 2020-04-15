В Чернобыле запылала украинская государственность

15.04.2020, Киев, Игорь Петров

Недавний масштабный пожар в Чернобыльской зоне, который долгое время не могли потушить, свидетельствует о полной деградации украинских институтов государственной власти.

Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал бывший депутат Верховной рады Василий Волга.

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«Потушить пожар в зоне отчуждения можно было бы быстро, если бы существовало государство, имеющее соответствующие институты, ответственных руководителей во главе этих институтов и – самое главное – соответствующее обеспечение для выполнения своих функций. Но сейчас идет разрушение государства, что особенно заметно на фоне пандемии и окончательного крушения экономики. Пожары не могли потушить, потому что никто толком не управляет этими процессами», – считает политик.

Он напомнил, что недавно на одной из украинских АЭС отключился блок.

«Никто не занимается вопросами его ремонта. Блок стоит. Наша атомная генерация сегодня находится в аварийном состоянии. Об этом не пишут, но по моей информации на АЭС постоянно происходят аварийные ситуации, и об этом просто перестали писать. Даже не знаю, как назвать то состояние, в котором находится атомная энергетика, это аварийный режим при нехватке ресурсов чтобы предотвращать аварии. Вероятность техногенных катастроф сегодня очень велика», – считает наш собеседник.

«Уничтожены целые отрасли экономики. Мы уже забыли, что у нас еще недавно было автомобилестроение. А когда-то мы были одной из девяти стран космического клуба. Зато на заводе «АТЕК» в Киеве находится тренировочная база батальона «Азов», до сих пор. Эти выродки уничтожили страну на протяжении последних шести лет, и их рейтинг начинает расти. Это мы голосуем за такие силы, мы выбираем этих всех клоунов, мясников, кровавых пасторов и прочих. Нам почему-то нравится вся эта нечисть», – говорит экс-депутат.

«Украина – это олигархическое государство, олигархи вцепились в глотки друг другу, идет междоусобная война, разрушаются последние основы государственности. И пожар в зоне отчуждения – это видимое проявление этого потому что об этом пишут. Не пошел бы дождь, мы бы все дышали тем, что несет из чернобыльской зоны. И такие же «пожары» горят по всей государственности Украины», – резюмировал Волга.