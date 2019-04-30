В Чернобыльской зоне покусали украинского полицейского
В контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения женщина напала на сотрудника полиции,передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сегодня проинформировало Главное управление Нацполиции в Киевской области.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Полицейские остановили автомобиль ВАЗ-212103, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал правила дорожного движения. В ответ на законное требование полицейского предоставить документы для проверки водитель начал хватать его за форменную одежду и снаряжение. На помощь правонарушителю вышла пассажирка автомобиля, которая оказалась его сожительницей, неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове”, – говорится в сообщении.
Обоих правонарушителей задержали.
У пострадавшего полицейского диагностировали гематому и прокус пальца руки.
В отношении 40-летнего водителя правоохранители составили админпротокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Открыто также уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.