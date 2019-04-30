В Чернобыльской зоне покусали украинского полицейского

30.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения женщина напала на сотрудника полиции,передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня проинформировало Главное управление Нацполиции в Киевской области.

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“Полицейские остановили автомобиль ВАЗ-212103, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал правила дорожного движения. В ответ на законное требование полицейского предоставить документы для проверки водитель начал хватать его за форменную одежду и снаряжение. На помощь правонарушителю вышла пассажирка автомобиля, которая оказалась его сожительницей, неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове”, – говорится в сообщении.

Обоих правонарушителей задержали.

У пострадавшего полицейского диагностировали гематому и прокус пальца руки.

В отношении 40-летнего водителя правоохранители составили админпротокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто также уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.