В Чернобыльской зоне резко выросло количество гидов

12.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

За два месяца лета в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС на 30% увеличилось количество гидов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на странице в Facebook сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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За два летних месяца Государственное предприятие “ЦОТИЗ” подготовило 36 новых сопровождающих лиц в связи со значительным увеличением количества посетителей зоны отчуждения. Отныне на территории работает 110 гидов. В 2018 году их было 78, а в 2017-м – 53.

“По сравнению с первым полугодием 2018 года, в этом году посетителей было вдвое больше. Их количество выросло с 20609 человек за 6 месяцев до 40046 человек. В целом же, за прошедшие 5 лет количество посетителей зоны отчуждения выросло почти в 10 раз и продолжает расти, и пребывание каждого визитера должно быть безопасным”, – отметило руководство ГП “ЦОТИЗ”.

Кроме того, директор ГП Владимир Кухарев обсудил с главой правления Всеукраинской ассоциации гидов Яниной Гавриловой перспективу сотрудничества по организации подготовки сопровождающих. Ожидается, что будет создан специальный институт или курсы при одном из вузов Украины, где гиды будут получать специальные знания и навыки для работы в зоне отчуждения.

Ранее Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) разработало водные маршруты посещения зоны отчуждения для туристов.

Новый всплеск интереса туристов, включая иностранных, чернобыльской тематикой, возник после демонстрации сериала “Чернобыль” производства НВО.