В Черное море вошел ракетный эсминец НАТО. Российские расчеты заняли позиции

18.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Ракетный эсминец Военно-морских сил Италии «Luigi Durand de la Penne» сегодня утром вошёл в Чёрное море.

Об этом в своём блоге заявил обласканный при «Партии регионов» беглый крымский экономист Андрей Клименко, который теперь в Киеве на западные гранты отслеживает морскую активность в Чёрном море, Андрей Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Клименко напоминает, что кораблей нечерноморских стран НАТО не было в регионе несколько недель.

«Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что на рассвете 18.08.2021 в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС Италии Luigi Durand de la Penne (D 560). Он прервал натовские «каникулы», в течение которых с 27.07.2021 в Черном море не было кораблей нечерноморских стран НАТО», – заявил Клименко.

На этом фоне российские военные провели учения по переброске и развертыванию береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», которые провели стрельбы на полигоне Опук. В общей сложности было задействовано более 40 единиц техники.

«Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бастион» и «Бал» из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированные в Севастополе и на Кавказском побережье, совершили марши в назначенные районы Крымского полуострова для выполнения развёртывания и подготовки к выполнению задач по предназначению…

Расчёты БПКРК «Бастион» и «Бал» в ходе учения заняли назначенные позиционные районы для слежения за надводной обстановкой и отработки алгоритма действий при нанесении ракетных ударов по морским целям.

Помимо задач поиска и уничтожения кораблей условного противника военнослужащие провели тренировки по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке новых и ложных стартовых позиций, а также по пополнению боекомплекта», – сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

По словам военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, заход корабля НАТО подтверждает линию, выбранную блоком на то, чтобы в Черном море на ротационной основе постоянно находился хотя бы один корабль Альянса. Для российских военных это интересно тем, что они получают возможность попрактиковаться на реальных целях:

«Каждый заход натовского корабля нашими силами используется для того, чтобы потренироваться по реальным целям – не просто по электронному радиоимитатору, искусственно созданным целям, а поработать в режиме сопровождения, наблюдения за реальной целью. Я думаю, такая возможность всегда используется нашими силами и это нормально».

Эксперт также отмечает, что итальянский эсминец, вероятно, посетит Одессу ко Дню независимости Украины, чтобы показать поддержку Альянсом официального Киева.