23.02.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Россия, Севастополь, Стамбул, США, Турция
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В Черное море вошли эсминец США и подлодка Турции


В Черное море вошли ракетный эсминец ВМС США USSRoss и дизель-электрическая подлодка Турции типа 209/1400 Preveze.

Фотографии совместного прохода боевых единиц через Босфор опубликовал турецкий блог Yörük Işık, отслеживающий активность в проливе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Силы НАТО увеличили присутствие в Черном море после 2014 года с целью «сдерживания России», чьи позиции значительно укрепились в регионе после воссоединения с Крымом.

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