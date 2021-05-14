В Черногории албанские дети на православный праздник закидали камнями храм

14.05.2021, Белград, Алексей Топоров

В селе Врань, расположенном неподалеку от населенного преимущественно албанцами пригорода черногорской столицы Подгорицы – Тузи, албанские дети атаковали православный храм.

Нападение произошло в день престольного праздника церкви в честь святого Василия Острожского.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», поскольку нападавшие были детьми не старше 10 – 12 лет, священник решил не подавать заявления в полицию.

«Прошлой ночью церковь Святого Василия во Вранье, Тузи, была забросана камнями, на большой праздник, – сообщил твиттер- аккаунт «Црногорски Србаль», принадлежащий одному из прихожан церкви Василия Острожского во Врани. – Окна были разбиты, инвентарь уничтожен, а церковный флаг порван… Дело касается детей исламской религии. Полиция знает то же самое…. Я вижу, что сегодня в 17:00 объявлено о собрании перед нашей церковью, что, на мой взгляд, может вызвать только дополнительные проблемы. Все можно решить, проведя переговоры».

Некоторые черногорские СМИ сообщили, поскольку нападение совершили дети, священник Златко Васич не стали писать заявление в полицию. Поэтому местное церковное управление СПЦ сообщило, что не поддерживает и не благославляет народный сбор по произошедшему инциденту в селе, добавив, что «настоятель работает над решением проблемы».

«Мы пользуемся этой возможностью, чтобы особо напомнить вам, что святой Василий Острожский, которому посвящен этот храм, был посредником в ссорах братьев и узами любви соединял народы, люди всех вероисповеданий и наций приходили к нему за помощью и благословением. Поэтому пусть будет так и в этот раз. Да сделает Господь молитвами святого Василия Острожского, чтобы этот храм приумножал любовь и объединял людей в любви к Богу», – говорится в церковном сообщении.