В Черногории арестовали журналистку, разоблачившую антисербскую политику местных властей

08.01.2020, Москва, Елена Острякова

Черногорская полиция арестовала 26-летнюю Анделу Джиканович, главного и ответственного редактора портала «ФОС Медиа» за публикацию новости о том, что 250 косовских спецназовцев из отряда РОСА находятся в распоряжении сил безопасности Черногории на случай разгона митинга против принятия закона о «свободе вероисповедания». Журналистка ссылалась на анонимные дипломатические источники.

Об этом сообщает региональный новостной сайт Balkan Insight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джиканович была помещена под стражу на 72 часа за «создание паники и беспорядков», несмотря на то, что веб-сайт снял возмутившую власти статью и извинился. Затем FOS опубликовал заявление о том, что Джиканович была уволена с поста главного редактора.

Тем не менее прокурор Черногории распорядился задержать журналистку из-за опасности того, что она может повторить свои действия.

Адвокат журналистки Милош Вуксанович подал апелляцию, назвав ее задержание по статье шокирующим.

«Джиканович не хотела раскрывать свой источник. Она передала свой телефон и ноутбук, с которого она обнародовала эту информацию», – сказал Вуксанович СМИ.

Комитет по защите журналистов призвал к «немедленному освобождению» Джиканович, а также снятию с нее всех обвинений.

«Журналисты не должны подвергаться тюремному заключению за свою работу, даже если они совершают профессиональные ошибки. Власти Черногории должны использовать средства правовой защиты для таких вопросов, а не уголовные», – сказала директор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза.

Черногория занимает 104 место во Всемирном индексе свободы прессы из-за судебных исков, поданных против журналистов, а также преследований и угроз со стороны властей страны.