В Черногории арестовали журналистку, разоблачившую антисербскую политику местных властей
Черногорская полиция арестовала 26-летнюю Анделу Джиканович, главного и ответственного редактора портала «ФОС Медиа» за публикацию новости о том, что 250 косовских спецназовцев из отряда РОСА находятся в распоряжении сил безопасности Черногории на случай разгона митинга против принятия закона о «свободе вероисповедания». Журналистка ссылалась на анонимные дипломатические источники.
Об этом сообщает региональный новостной сайт Balkan Insight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Джиканович была помещена под стражу на 72 часа за «создание паники и беспорядков», несмотря на то, что веб-сайт снял возмутившую власти статью и извинился. Затем FOS опубликовал заявление о том, что Джиканович была уволена с поста главного редактора.
Тем не менее прокурор Черногории распорядился задержать журналистку из-за опасности того, что она может повторить свои действия.
Адвокат журналистки Милош Вуксанович подал апелляцию, назвав ее задержание по статье шокирующим.
«Джиканович не хотела раскрывать свой источник. Она передала свой телефон и ноутбук, с которого она обнародовала эту информацию», – сказал Вуксанович СМИ.
Комитет по защите журналистов призвал к «немедленному освобождению» Джиканович, а также снятию с нее всех обвинений.
«Журналисты не должны подвергаться тюремному заключению за свою работу, даже если они совершают профессиональные ошибки. Власти Черногории должны использовать средства правовой защиты для таких вопросов, а не уголовные», – сказала директор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза.
Черногория занимает 104 место во Всемирном индексе свободы прессы из-за судебных исков, поданных против журналистов, а также преследований и угроз со стороны властей страны.
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