В Черногории арестован основной исполнитель гонений на Сербскую Православную Церковь

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Правая рука бывшего диктатора Черногории Мило Джукановича и бывший начальник Управления полиции Черногории Веселин Вельович был арестован сегодня.

В аресте по запросу Специальной государственной прокуратуры участвовали оперативники Специального отделения полиции Черногории и «Европола», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вельович был задержан сегодня утром в горно-курортном Жабляке, а после препровожден в столичную Подгорицу, где арестован на 72 часа. Подобное решение было принято, по словам пресс-секретаря Специальной государственной прокуратуры Вукаса Радоньича из-за высокого риска побега подозреваемого и его возможного влияния на сообщников и свидетелей.

Бывший глава полиции при Джукановиче, который стал единственным гражданином Черногории, кто занимал этот пост дважды – с 2007 по 2011 годы , а затем с 2018 по 2020 годы – обвиняется в создании преступного сообщества, злоупотреблении служебным положением и контрабанде.

Сегодня правоохранители проводили обыски в квартирах и домах Веселина Вельовича в Подгорице, Жабляке, Мойковаце и Никшиче. Помимо бывшего полицая, сотрудники Специального отделения полиции Черногории и «Европола» арестовали по этому делу еще трех человек, в том числе и представителя ОПГ «Шкалярский клан» Муйо Никочевича.

«Я приветствую действия прокуратуры и полиции во главе с господином Предрагом Шуковичем и всех должностных лиц сектора безопасности, которые способствуют освобождению Черногории от организованной преступности. Давайте двигаться дальше, у нас еще много работы», – прокомментировал новость исполняющий обязанности главы правительства Черногории Дритан Абазович, которому силовики Джукановича в свое время угрожали покушением.

Напомним, что правая рука демократическими методами отстраненного от власти Мило Джукановича – Веселин Вельович, используя свое служебное положение, в свое время стоял за противоправными силовыми акциями, направленными против Сербской Православной Церкви.

Однако, как это часто бывает с западными ставленниками, кураторы дают добро на смену наиболее одиозных и коррупционных лиц, таких как Шеварднадзе, Саакашвили, Норьега, Мубарак, Тачи на исполнительных и эффективных менеджеров.

Вот и нынешнее прозападное, по сути, антироссийское, руководство Черногории намного менее токсично во внутренней политике, чем авторитарный режим Мило Джукановича.