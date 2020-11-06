В Черногории глумливым националистам досталось от COVID-диссидентов

06.11.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Черногорское руководство приняло решение закрыть на две недели предприятия общественного питания в Подгорице, Ульцине, Будве и Цетине после увеличения там количества инфицированных.

В ответ на это Профсоюз общественного питания организовал акцию протеста и заявил, что не закроет заведения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Протестная акция в столичной Подгорице проходила на центральной площади Независимости и началась с аплодисментов медработникам, самоотверженно борющимся с коронавирусом.

Однако ее чуть не испортили двое черногорских националистов, пришедших на мероприятие с плакатами откровенно антицерковного содержания, а также оскорбляющих недавно усопшего митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Амфилохия.

«Закрывайте церкви, а не кафе», «Я в кафе не целую тело Амфилохия», – было написано на плакатах, с циничным намеком на то, что покойный митрополит скончался от коронавируса.

Содержание плакатов возмутило активистов Профсоюза общественного питания, они отобрали провокационные плакаты у националистов, разорвали их, а самих провокаторов прогнали.

Впоследствии сербские СМИ Черногории установили личность одного из этой пары, им оказался завсегдатай черногорских националистических акций Балша Драгоевич.