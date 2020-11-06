06.11.2020, Подгорица, Алексей Топоров
 
Балканы, Медицина, нацизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Черногория
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В Черногории глумливым националистам досталось от COVID-диссидентов


Черногорское руководство приняло решение закрыть на две недели предприятия общественного питания в Подгорице, Ульцине, Будве и Цетине после увеличения там количества инфицированных.

В ответ на это Профсоюз общественного питания организовал акцию протеста и заявил, что не закроет заведения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестная акция в столичной Подгорице проходила на центральной площади Независимости и началась с аплодисментов медработникам, самоотверженно борющимся с коронавирусом.

Однако ее чуть не испортили двое черногорских националистов, пришедших на мероприятие с плакатами откровенно антицерковного содержания, а также оскорбляющих недавно усопшего митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Амфилохия.

«Закрывайте церкви, а не кафе», «Я в кафе не целую тело Амфилохия», – было написано на плакатах, с циничным намеком на то, что покойный митрополит скончался от коронавируса.

Содержание плакатов возмутило активистов Профсоюза общественного питания, они отобрали провокационные плакаты у националистов, разорвали их, а самих провокаторов прогнали.


Впоследствии сербские СМИ Черногории установили личность одного из этой пары, им оказался завсегдатай черногорских националистических акций Балша Драгоевич.

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