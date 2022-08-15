В Черногории – массовая бойня. По одной из версий, из-за церковного раскола

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Черногории в поселке Медовина произошел беспрецедентный для страны случай – массовый расстрел мирных жителей, в результате которого семь человек погибло, среди них двое детей, еще 11 человек получило ранения.

Стрельбу открыл 34-летний житель поселка Вук Борилович. Он, в частности, убил семью, которая жила с ним в его доме – включая двух несовершеннолетних. Когда на место прибыли правоохранители, преступник начал стрелять и по ним. Один из силовиков был ранен. Полиция открыла ответный огонь, Бориловича удалось нейтрализовать.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По официальным сведениям, причиной кровавой расправы стал семейный конфликт.

Однако в ряде СМИ сразу же появились утверждения, что нападение связано с ситуацией вокруг Цетинского монастыря, древней обители, вокруг которой идут споры о принадлежности. Националистические круги считают, что это собственность страны, и монастырь следует забруть у Сербской Православной Церкви, чтобы передать самостийной раскольнической структуре, созданной по аналогу с украинской ПЦУ.

В память о погибших в стране был объявлен трехдневный траур.