В Черногории – массовая бойня. По одной из версий, из-за церковного раскола

15.08.2022  09:44 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, Происшествия, Церковь, Черногория


В Черногории в поселке Медовина произошел беспрецедентный для страны случай – массовый расстрел мирных жителей, в результате которого семь человек погибло, среди них двое детей, еще 11 человек получило ранения.

Стрельбу открыл 34-летний житель поселка Вук Борилович. Он, в частности, убил семью, которая жила с ним в его доме – включая двух несовершеннолетних. Когда на место прибыли правоохранители, преступник начал стрелять и по ним. Один из силовиков был ранен. Полиция открыла ответный огонь, Бориловича удалось нейтрализовать.

В Черногории в поселке Медовина произошел беспрецедентный для страны случай – массовый расстрел мирных...

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По официальным сведениям, причиной кровавой расправы стал семейный конфликт.

Однако в ряде СМИ сразу же появились утверждения, что нападение связано с ситуацией вокруг Цетинского монастыря, древней обители, вокруг которой идут споры о принадлежности. Националистические круги считают, что это собственность страны, и монастырь следует забруть у Сербской Православной Церкви, чтобы передать самостийной раскольнической структуре, созданной по аналогу с украинской ПЦУ.

В память о погибших в стране был объявлен трехдневный траур.

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