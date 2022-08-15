В Черногории – массовая бойня. По одной из версий, из-за церковного раскола
В Черногории в поселке Медовина произошел беспрецедентный для страны случай – массовый расстрел мирных жителей, в результате которого семь человек погибло, среди них двое детей, еще 11 человек получило ранения.
Стрельбу открыл 34-летний житель поселка Вук Борилович. Он, в частности, убил семью, которая жила с ним в его доме – включая двух несовершеннолетних. Когда на место прибыли правоохранители, преступник начал стрелять и по ним. Один из силовиков был ранен. Полиция открыла ответный огонь, Бориловича удалось нейтрализовать.
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По официальным сведениям, причиной кровавой расправы стал семейный конфликт.
Однако в ряде СМИ сразу же появились утверждения, что нападение связано с ситуацией вокруг Цетинского монастыря, древней обители, вокруг которой идут споры о принадлежности. Националистические круги считают, что это собственность страны, и монастырь следует забруть у Сербской Православной Церкви, чтобы передать самостийной раскольнической структуре, созданной по аналогу с украинской ПЦУ.
В память о погибших в стране был объявлен трехдневный траур.
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