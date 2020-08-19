В Черногории на Преображение священников и верующих не пустили в церковь

19.08.2020, Белград, Алексей Топоров

В Черногории муниципальная полиция не пустила священников и верующих из Цетине отслужить литургию в честь праздника Преображения в Преображенской церкви местечка Ивановы Корыта на территории национального парка Ловчен.

Полиция перекрыла доступ к местечку, несмотря на то, что оно находится в горах и вдали от населенных пунктов.

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«На этот раз цетиньские священники и верующие не могли даже подойти к Ивановым Корытам, не говоря уже о том, чтобы войти в Преображенскую церковь, чтобы отметить престольный праздник, как положено, – говорится в сообщении церковной общины города Цетине (ближайшего к этому месту – ред.). – Нас остановили за несколько километров от храма».

Авторы обращения делают вывод, что если подобным образом власти поступают с храмом, который бесспорно находится в собственности Сербской православной церкви (СПЦ) (то есть возведен после 1918 года и не подпадает под действие дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания»), то можно представить как власти Черногории будут вести себя при конфискации храмов и монастырей в рамках этого закона.

«Они (полиция – ред.) должны ставить целью ну регулирование взаимоотношений между церковью и государством, а обеспечивать свободу религиозных убеждений. Своими же действиями они хотят низвести Церковь до партийно-идеологического сервиса режима. Но у них не получается как и у тех, что были до них (коммунистические югославские власти – ред.). Церковь поклоняется только Господу нашему Иисусу Христу, Богу нашему, в руках которого Истина и Справедливость», – говорится в заявлении Церковной общины Цетине.