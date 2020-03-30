В Черногории начались аресты православных

30.03.2020, Белград, Алексей Топоров

В Будве полиция арестовала священника и еще десятерых прихожан, молившихся в монастыре Режевичи за «нарушение санитарных правил».

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Управления полиции Черногории, верующие были обнаружены на территории монастыря, где служилась традиционная литургия. Несмотря на небольшое количество молящихся – всего одиннадцать человек вместе со священником, сам факт нахождения верующих на территории монастыря слуги правопорядка восприняли как «нарушение временной меры по предотвращению распространения COVID19».

сообщение твиттера Управления полиции Черногории

Можно сделать предположение, что на православных попросту донесли, либо за монастырем, как объектом Сербской православной церкви, которую правящий режим Черногории считает «нежелательным элементом» в своем государстве, велась целенаправленная слежка.

В итоге черногорским правоохранителям удалось арестовать не просто прихожан СПЦ, но даже священника – гражданина Сербии, и этот факт дает им возможность трактовать произошедшее, как вмешательство Белграда во внутренние дела независимого государства.

На данный момент задержанный 47-летний иерей находится в прокуратуре, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

монастырь Режевичи

Напомним, что правящий режим Черногории принял закон «О свободе вероисповедания», позволяющий отбирать храмы и монастыри у канонической СПЦ, чтобы впоследствии передать их не пользующейся авторитетом у православной паствы страны раскольничьей и не признанной Вселенским православием Черногорской православной церкви.

Все это делается в угоду западным покровителям, чтобы, теперь уже на духовном уровне, завершить окончательный «развод» с Сербией.