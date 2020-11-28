В Черногории накажут тех, кто откажется поднимать флаг Албании

27.11.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Мэр Тузи, пригорода черногорской столицы – Подгорицы, населенного преимущественно албанцами, Ник Джелшай издал указ в День албанского флага – украсить этими флагами здания муниципалитета.

Об этом сообщает in4s, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие друзья, накануне Дня флага я приглашаю государственные учреждения нашего муниципалитета вывесить по этому поводу государственный флаг (Албании – ред.), – написал Джелёшай на своей странице в фейсбуке. – Если мое пожелание не будет удовлетворено, учреждения могут быть оштрафованы по закону!».

Ник Джелёшай

Что характерно, многие годы в Черногории было запрещено публично вывешивать любой флаг, кроме черногорского.

Однако после ряда скандальных инцидентов, связанных как с местными, так и приезжими албанцами, получавшими штрафы за публичную демонстрацию своего флага, к вопросу подключились представители албанской диаспоры во власти Черногории, албанские лидеры соседних стран и представители стран Запада.

После этого запрет на демонстрацию албанского флага был снят.

При этом аналогичное решение не было принято в отношении сербского флага, за публичную демонстрацию которого штрафовали даже во время массовых литий начала года против дискриминации Сербской православной церкви, участники которых активно использовали сербские триколоры.

День независимости Албании и День албанского национального флага отмечаются 28 ноября.