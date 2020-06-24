В Черногории наносится стратегический удар по Сербии – балканист

24.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Принятие закона «о свободе вероисповедания», предоставляющего черногорским властям возможность изъятия объектов у Сербской православной церкви, продемонстрировало двойные стандарты Запада, который не замечает массовые протесты верующих.

Об этом «Известиям» заявила доцент НИУ ВШЭ, старший сотрудник Института Европы РАН Екатерина Энтина.

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«Протесты продолжаются уже полгода и еженедельно де-факто собирают больше половины населения страны. При этом мы не видим никакой реакции на эти события со стороны мировой общественности. Это наводит на мысль, что существуют двойные стандарты», – считает Энтина.

По ее словам, два года назад проходили гораздо менее многочисленные акции протеста в Македонии, на которые западные страны реагировали достаточно остро.

«В результате принятия этого закона о свободе вероисповедания условное единство православия, которое было в регионе, может исчезнуть. Плохо, что одна ветвь христианства дробится. Похожие события происходили и на Украине», – считает балканист.

Она добавляет, что нынешняя ситуация в Черногории – «фатальный удар по самой сербской нации после косовского сюжета».

«В сложившейся ситуации нарушаются традиционные для этого региона ценности и взаимосвязи. Мы не увидим результат этого немедленно, но в перспективе пяти, семи, десяти лет это будет очевидно. С точки зрения идентичности и внутреннего национального стержня, духовности — это большой стратегический удар», – резюмирует Энтина.