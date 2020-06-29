В Черногории народ поднимается против режима

29.06.2020, Белград, Алексей Топоров

В минувшее воскресенье во многих городах Черногории с соблюдением карантинных мер возле православных храмов или на их территориях прошли протестные мероприятия против дискриминирующего и позволяющего отнимать имущество у Сербской православной церкви закона «О свободе вероисповедания».

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестные молебны прошли в столичной Подгорице, Никшиче, Даниловграде, Которе, Герцег-Нови и Жабляке. Владыка Черногорский и Приморский Амфилохий служил литургию в монастыре 14 века Подластва в Грбале в окрестностях Котора. Накануне в субботу Епископский совет СПЦ в Черногории в связи новыми карантинными и правовыми нормами Министерства здравоохранения и Национального координационного органа (NKT) по борьбе с эпидемиологическими болезнями, постановил проводить молебны без крестных ходов и только на территориях храмов или возле них.

«Соблюдая приказ и рекомендации Национального координационного органа, Епископский совет Сербской православной церкви в Черногории постановил отказаться от крестных ходов по нашим городам, поэтому я прошу всех вас, чтобы никто не проводил ни одной самостоятельной прогулки по улицам нашего города, сохраняя в первую очередь свое христианское, а после этого и человеческое достоинство», – обратился к верующим настоятель собора Воскресения Христова Бранко Тапушкович.

Тем не менее в Никшиче верующие пошли крестным ходом по городу по собственной инициативе, скандируя: «Мы не дадим святыни!», «Люди Никшича защищают святыни!», «Черногория восстала, святыни нужно защищать!».

К протестам против антиправославного режима Мило Джуканович и его закона, грозящего изъятием монастырей и храмов у Сербской православной церкви, присоединились недавно созданная студенческая организация «Студенты не сдают святыни», врачи, преподаватели вузов и журналисты.

«Свободные студенты обязаны в едином порыве бороться за свободную Черногорию, в которой будет главенствовать право и не будут отнимать церкви, – заявил представитель студенчества Небойша Касалица. – За свободную Черногорию, где людей не будут бить на улицах и в кафе только потому, что они сказали: «Не дадим святыни!».

В свою очередь обращение в поддержку СПЦ подписали уже 500 черногорских врачей:

«Врачи все дышат единодушно, как те, кто подписали обращение, так и те, что еще не поставили свои подписи, – заявил от имени врачей невролог Батрич Бабович. – Для каждого врача в Черногории церковь – самая большая святыня, которая всегда будет выше любой политики».

«Развитие молодого поколения зависит от нас, поэтому в наши дни из-за беззакония педагоги чувствовали необходимость участвовать в протестных процессах, – заявил профессор истории Предраг Ражнатович. – Мы потрясены применением силы в последние дни. Легко победить безоружных людей с таким количеством спецсредств и оружия. Но вы – власть, должны победить себя. И принять новый справедливый закон, которого ожидают люди и Церковь».

В свою очередь от имени 109 черногорских журналистов, подписавших обращение «За уважение свободы вероисповедания», журналистка государственного телеканала RTCG Невенка Чирович сказала, что «вместе мы допустили слишком много несправедливости, которая проникла в Черногорию».

«Черногория – наша самая большая святыня, – сказала корреспондент. – Борясь за святыни, мы боремся за Черногорию всех граждан».