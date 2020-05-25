В Черногории осквернили памятник организаторам Антифашистского восстания 1941 года

25.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Неизвестные разбили мраморную плиту на обелиске памятника организаторам Восстания 13 июля, черногорские общественники готовы восстановить монумент своими силами.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вандалы надругались на мемориалом в местечке Равни Лаз. Оскверненный памятник является одним из знаковых символов антифашистского движения в Черногории. Неизвестные разбили на мелкие кусочки мраморную плиту монумента, не сумев нанести ущерб самому памятнику.

«Если государственные органы не отреагируют на это как можно скорее, мы готовы заплатить собственные средства, необходимые для реставрации этого памятника, который является одним из символических краеугольных камней антифашистского наследия», – заявили в ответ на эту выходку вандалов представители общественной организации «Гражданский альянс».

Восстание 13 июля 1941 года является уникальной исторической акцией, объединившей остатки разгромленной королевской армии Югославии (чьи подразделения впоследствии стали называться «Югославские войска на Родине» или «четники», выступавшие за восстановление единой монархии), и боевые подразделения Коммунистической партии Югославии, выступавших за республику Черногория в составе социалистической Югославии.

В частности, самой крупной победой восставших стал успешный штурм будущим воеводой четников, а тогда капитаном королевской армии казарм итальянских оккупантов в Беране, сдавшихся на милость победителей.

Противниками восставших выступили, как итальянские оккупанты, так и их албанские союзники и мусульманские пособники из сербской провинции Санджак.

Активная фаза восстания продолжалась шесть недель, но последние активно сопротивлявшиеся подразделения антифашистов были уничтожены только к декабрю 1941 года.

После этого «красные» и «белые» Югославии, продолжившие сопротивление оккупантам, начали жестокую гражданскую войну между собой, нередко точечно сотрудничая с врагом в деле взаимного истребления.