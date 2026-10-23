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В связи с введением виз для граждан России и Белоруссии туристический поток в Черногорию из этих стран упадёт минимум на 20%, считают местные эксперты.

При этом посол РФ в Подгорице предупредил, что россияне в Черногории не защищены от депортаций и задержаний без объяснения причин, передает корреспондент «Политнавигатора».

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На днях Подгорица официально уведомила Москву о введении виз для российских граждан с 1 ноября 2026 года. Речь идет о прекращении действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан России и Черногории, которое действовало с 24 сентября 2008 года. Получать визы для поездок в Черногорию с 1 ноября также будут обязаны граждане Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии.

В Подгорице объяснили, что визы необходимо ввести в рамках согласования визовой политики государства с политикой Евросоюза, так как это является одним из «заключительных критериев» на пути вступления Черногории в ЕС.

Директор черногорского Центра исследований и развития туризма Петар Голубович отметил, что если посмотреть на структуру гостей из упомянутых стран в прошлом году, то на них приходилось 20-21% ночёвок, и это очень значительное количество для Черногории как туристического направления.

«Если посмотреть на опыт стран, которые вводили визы, и рассмотреть несколько различных сценариев снижения спроса, – а снижение спроса на этих рынках, безусловно, произойдёт, – то мы приходим к цифрам, которые будет довольно сложно компенсировать в следующем году за счёт других рынков», – объяснил Голубович.

Его центр прогнозирует снижение числа туристов на 20%, что является самой оптимистичной оценкой.

«Необходимо будет компенсировать это снижение за счет других рынков. Общее снижение составит 3,8 миллиона ночёвок, и для того, чтобы свести его к нулю, чтобы количество ночёвок осталось таким же, как в этом году, – а прогнозируется около 16,5 миллионов, – нам придется компенсировать 4,75 миллиона ночёвок со всех других рынков. И это самый мягкий сценарий», – сказал Голубович.

На желание туристов из России посетить Черногорию могут негативно повлиять и другие факторы. Так, 23 октября посол России в Подгорице Александр Лукашик заявил, что российские граждане в Черногории не защищены от депортаций и задержаний без объяснения причин.

Посол уточнил, что россияне периодически жалуются на самоуправство местных властей при оформлении документов, трудоустройстве и открытии банковских счетов. Однако дипломат подчеркнул, что подобные инциденты носят единичный характер и пока не являются признаком системной дискриминации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 9 октября 2026 года основателя российского телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с женой и тремя членами команды задержали в Черногории, и позже без предъявления обвинений депортировали в Сербию. При этом у них конфисковали камеры и прочую технику.