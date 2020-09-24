24.09.2020, Подгорица, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Сербия, Скандал, Цензура, Черногория
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В Черногории полицейские избили серба за сербский триколор


В черногорском Даниловграде трое сотрудников муниципальной полиции жестоко избили местного сербского активиста Митара Павичевича за вывешенный над его домом сербский триколор.

Между тем, в Черногории с недавних пор можно свободно, не опасаясь ничего, вывешивать албанские флаги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербский триколор данилоградский сербский активист Митар Павичевич вывесил над принадлежащим его семье полузаброшенным домом. По его словам, увидев флаг трое сотрудников муниципальной полиции – Деян Стойович, Вук Маркович и Милован Попович приказали сербу снять его и тот, не желая конфликта с правоохранителями, подчинился.

Митар Павичевич с флагом

Однако, когда спустился с крыши не землю, полицейские, заломив ему руку, повалили на землю, нанеся несколько ударов ногами по туловищу. После чего один из правоохранителей схватил его за горло со словами: «Давайте я придушу его, чтобы он больше никогда не доставлял проблем!».


После того как муниципальные полицейские ударили Павичевича флагом, сломав флагшток, они, наконец, отстали от серба, а тот вызвал государственную полицию. После прибытия экипажа, он проехал в ближайший участок, где написал заявление на обидчиков. А также зафиксировал нанесенные ему побои.

Павичевич сфотографировал нападавших на него муниципальных полицейских

Что характерно, после инцидентов со штрафами, ограничением на въезд и арестами как для местных, так и приезжих албанцев за вывешивание своих флагов в публичных местах, этническим албанцам в руководстве Черногории, при участии местных албанских партий и руководства соседней Албании, удалось добиться разрешения вывешивать албанские флаги на территории Черногории.

При этом сербский триколор и по сей день находится в этой стране под запретом, и преследование за его публичное использование не практиковалось только на акциях черногорской оппозиции, когда правоохранители опасались провоцировать народные массы.

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