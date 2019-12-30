В Черногории православные вступили в столкновения с полицией

30.12.2019, Москва, Елена Острякова

Православные Черногории вышли на массовые протесты против принятого парламентом страны закона «О свободе вероисповедания», который предусматривает конфискацию древнейших храмов и монастырей у Сербской Православной церкви.

Храмы переполнены. Протесты проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В Подгорице манифестанты блокировали дорогу на аэропорт, повалив дерево. Они вступили в столкновение с полицией, в ходе которого четверо правоохранителей пострадали.

Там же в Подгорице экипированная полиция пыталась пробиться к соборному храму Воскресения Христова, однако молодые люди преградили им путь. В ходе потасовки были взорваны дымовые гранаты.

В ночь на пятницу парламент Черногории большинством голосов принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» на фоне массовых протестов по всей стране. Голосов «против» и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Массовые протесты проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила, что на мосту Джурджевича Тара на севере страны полиция ночью во время протеста «жестоко избила епископа Мефодия и защищавших его верующих дубинками и ногами».

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для “черногорской церкви” по примеру Украины. Закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин”, предусматривает изъятие 650 святынь, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.