В Черногории просербский кандидат опережает прозападного диктатора

13.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Согласно исследованию черногорского Центра демократии и прав человека (CEDEM), лидер оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич обходит по личному рейтингу президента Мило Джукановича, при этом возглавляемый им блок незначительно уступает партии власти.

Также выяснилось, что больше всего черногорцы доверяют не государственным институтам, а Сербской православной церкви и системе образования.

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Работающий на западные гранты CEDEM был вынужден признать, что у лидера просербского и пророссийского блока «За будущее Черногории», поддерживающего Сербскую православную церковь, Здравко Кривокапича первое место по популярности среди граждан Черногории, на втором находится его противник – прозападный диктатор Мило Джуканович, на третьем – правая рука Джукановича, премьер-министр страны Душко Маркович.

При этом, поскольку 30 августа в Черногории предстоят парламентские выборы, а не президентские, то гораздо важнее показатель отношения черногорцев к политическим силам, и вот здесь предвыборный блок «За будущее Черногории» Кривокапича уступает Демократической партии социалистов Джукановича – 35,3% к 24,7%, соответственно.

Остальные политические силы заметно проигрывают этим фаворитам предстоящего состязания за голоса избирателей.

Тем не менее, исследование показало, что доверие к государственным институтам страны не идет ни в какое сравнение с авторитетом Сербской православной церкви, против которой пытается бороться нынешний черногорский режим.

Так, согласно рейтингу доверия CEDEM, 52% черногорцев доверяют системе образования, СПЦ – 46,4%, системе здравоохранения – 43,4%, ООН – 41,4%, ЕС – 41,1%, полиции – 40,9%, судам – 39,7%, армии – 38,3%, президенту – 33,8%, правительству – 31,7%, раскольничьей Черногорской православной церкви – 12,8%.