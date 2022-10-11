В Черногории протестовали против установки антисербской мемориальной доски

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В черногорском городе Моринь (Бока-Которский залив) несколько десятков местных жителей заблокировали колонну автомобилей армии Черногории, в которой находились министры обороны Черногории и Хорватии, а также главы МИД двух стран.

Люди протестовали против установки антисербской мемориальной доски в бывших казармах Югославской народной армии (ЮНА), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно хорватской версии истории, в 1991-1992 годах в этих казармах действовал «концентрационный лагерь для защитников Хорватии». Так в этой стране называют боевиков, которые в конце сентября 1991 года начали атаки против всех военных объектов ЮНА на территории Хорватии, тогда ещё одной из союзных республик Югославии.

При этом парламент соседней Черногории в те дни обратился к союзному центру, чтобы Белград навёл в Хорватии конституционный порядок. В рамках соответствующей операции ЮНА и югославской полиции в казармах в Морине в начале октября 1991-го был создан вполне легальный следственный изолятор, который действовал до середины августа 1992-го. Никто из заключённых там не погиб.

Примечательно, что в ходе трансформации Черногории из «сербской Спарты», как эту территорию называли в летописях, в антисербское государственное образование, вступившее в НАТО, риторика Загреба по отношению к Подгорице менялась.

При этом руководитель Черногории с 1989 года неизменен – это Мило Джуканович, ныне занимающий пост главы государства. Но если ранее в Хорватии попытки взять Дубровник с черногорской стороны назывались «сербско-черногорской агрессией», то ныне – «великосербской агрессией».

Собственно, именно последние слова и вызвали протест жителей Мориня, которые своими автомобилями блокировали проезд колонны автомобилей армии Черногории, в которых ехали высокопоставленные чиновники – министры обороны Черногории и Хорватии Рашко Коневич и Тома Медвед, а также главы МИД двух стран – Ранко Кривокапич и Горан Грлич Радман. А среди протестующих был и заместитель председателя общины Котор, глава местного сообщества Моринь Шпиро Вулович.

После нескольких часов переговоров протестующие всё же пропустили колонну, и чиновники, среди которых большинство составляли гости из Хорватии (в частности, градоначальник Дубровника Мато Франкович), открыли мемориальную доску.

На ней написано:

«Во время великосербской агрессии против Хорватии на этом месте находился лагерь, так называемый Центр Моринь (3 октября 1991 г. – 18 августа 1992 г.), для задержанных хорватских мирных жителей и защитников Хорватии».

Стоит отметить, что в состав нынешнего правительства Черногории входит представитель партии местных хорватов – Адриян Вуксанович, который также присутствовал на открытии мемориальной доски в Морине.